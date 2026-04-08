Hakkari'de askeri üs bölgede 6 metrelik karla mücadele

Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor...

Yüksekova ve Şemdinli'de son zamanlarda etkili olan kar yağışı ile birlikte askeri üs bölge yolları kapandı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Yolun açılması için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, iş makineleriyle kar kalınlığının yer yer 6 metreyi geçtiği bölgede zorlu bir mücadele yürüttü.

KAMERAYA YANSIDI

O anlar, ekiptekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Uzun uğraşlar sonucu yol yeniden ulaşıma açılırken, bölgede yol genişletme çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.