Hakkari'de askeri üs bölgede 6 metrelik karla mücadele

Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan askeri üs bölge yolları, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Yer yer kalınlığı 6 metreyi aşan kar, ekiplerin çalışmalarını güçleştirdi.
Yüksekova ve Şemdinli'de son zamanlarda etkili olan kar yağışı ile birlikte askeri üs bölge yolları kapandı.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Yolun açılması için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, iş makineleriyle kar kalınlığının yer yer 6 metreyi geçtiği bölgede zorlu bir mücadele yürüttü.
KAMERAYA YANSIDI
O anlar, ekiptekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Uzun uğraşlar sonucu yol yeniden ulaşıma açılırken, bölgede yol genişletme çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)