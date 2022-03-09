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    Hakkari'de Eren Kış-30 Operasyonu başladı

    Hakkari'de başlatılan operasyon kapsamında 571 personel teröristlerin izini sürdürüyor.
    • DHA
    • 09.03.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 09.03.2022 - 09:25
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    Hakkari'de Eren Kış-30 Operasyonu başladı

    Kahraman Türk askeri, terör örgütü PKK ile mücadelesini sürdürüyor...

    Hain teröristlere göz açtırmayan Mehmetçik başarılı operasyonlarıyla birçok bölgeyi terörden arındırıyor.

    İçişleri Bakanlığınca son olarak Hakkari'de 'Eren Kış -30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar Operasyonu' başlatıldı.

    571 PERSONEL GÖREVDE

    Operasyonda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 571 personel görev alıyor.

    Hakkari de Eren Kış-30 Operasyonu başladı #1

    Hakkari de Eren Kış-30 Operasyonu başladı #2

    Hakkari de Eren Kış-30 Operasyonu başladı #3


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