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- Hakkari'de Eren Kış-30 Operasyonu başladı
Hakkari'de Eren Kış-30 Operasyonu başladı
Hakkari'de başlatılan operasyon kapsamında 571 personel teröristlerin izini sürdürüyor.
- DHA
- 09.03.2022 - 09:17
- Güncelleme : 09.03.2022 - 09:25
Kahraman Türk askeri, terör örgütü PKK ile mücadelesini sürdürüyor...
Hain teröristlere göz açtırmayan Mehmetçik başarılı operasyonlarıyla birçok bölgeyi terörden arındırıyor.
İçişleri Bakanlığınca son olarak Hakkari'de 'Eren Kış -30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar Operasyonu' başlatıldı.
571 PERSONEL GÖREVDE
Operasyonda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 571 personel görev alıyor.