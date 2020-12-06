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- Hakkari'de, PKK'lı teröristlere ait sığınak bulundu
Hakkari'de, PKK'lı teröristlere ait sığınak bulundu
Çukurca ilçesi Kasran kırsalındaki sığınakta terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
- DHA
- 06.12.2020 - 11:55
Komandolar tarafından icra edilen arama-tarama faaliyetleri, hız kesmeden devam ediyor.
Teröristlere ait sığınaklar bir bir imha ediliyor.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen 'Yıldırım-2 Cİlo/Kasran' operasyonu kapsamında teröristlerin kullandığı bir sığınak daha tespit edildi.
MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMELERİ BULUNDU
Sığınakta yapılan aramada, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 482 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 27 M-16 piyade tüfeği fişeği, 19 adet bixi fişeği, 1 büyük telsiz, 6'lı güneş enerjisi paneli, 1 güç kaynağı, telsiz kod tabloları, EYP (El Yapımı Patlayıcı) düzeneğinde kullanılmak üzere pil blokları ve kabloları ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.