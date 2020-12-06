Hakkari'de, PKK'lı teröristlere ait sığınak bulundu

Çukurca ilçesi Kasran kırsalındaki sığınakta terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Komandolar tarafından icra edilen arama-tarama faaliyetleri, hız kesmeden devam ediyor.

Teröristlere ait sığınaklar bir bir imha ediliyor.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen 'Yıldırım-2 Cİlo/Kasran' operasyonu kapsamında teröristlerin kullandığı bir sığınak daha tespit edildi.

MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMELERİ BULUNDU

Sığınakta yapılan aramada, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 482 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 27 M-16 piyade tüfeği fişeği, 19 adet bixi fişeği, 1 büyük telsiz, 6'lı güneş enerjisi paneli, 1 güç kaynağı, telsiz kod tabloları, EYP (El Yapımı Patlayıcı) düzeneğinde kullanılmak üzere pil blokları ve kabloları ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.