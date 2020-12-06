Euro
9.4762
0.31%
Dolar
7.813
0.53%
Altın
461.42
0.24%
Borsa
1.331
0%
Bitcoin
149.682
-0.09%
EXEN Coin
11.17
4.98%
10ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 10 C

    Hakkari'de, PKK'lı teröristlere ait sığınak bulundu

    Çukurca ilçesi Kasran kırsalındaki sığınakta terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
    • DHA
    • 06.12.2020 - 11:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Hakkari'de, PKK'lı teröristlere ait sığınak bulundu

    Komandolar tarafından icra edilen arama-tarama faaliyetleri, hız kesmeden devam ediyor.

    Teröristlere ait sığınaklar bir bir imha ediliyor.

    Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen 'Yıldırım-2 Cİlo/Kasran' operasyonu kapsamında teröristlerin kullandığı bir sığınak daha tespit edildi.

    MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMELERİ BULUNDU

    Sığınakta yapılan aramada, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 482 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 27 M-16 piyade tüfeği fişeği, 19 adet bixi fişeği, 1 büyük telsiz, 6'lı güneş enerjisi paneli, 1 güç kaynağı, telsiz kod tabloları, EYP (El Yapımı Patlayıcı) düzeneğinde kullanılmak üzere pil blokları ve kabloları ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

    Hakkari de, PKK lı teröristlere ait sığınak bulundu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir