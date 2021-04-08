Dağlıca bölgesinde 6 Eylül 2015 tarihinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Uğur Yıldız’ın babası Sadık yıldız, oğlunun katillerinden Fırat Şişman’ın öldürülmesine, "Oğlumun kanı yerde kalmadı" dedi

Şırnak’ta düzenlenen Eren-10 Operasyonu ile PKK’nın inlerine girip teröristlere darbe indirmeye devam eden kahraman Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat ekipleri, şehitlerin kanını yerde bırakmadı.

Bestler-Dereler Domuz Dağı bölgesinde Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca sürdürülen operasyonda teröristlerle çatışmaya girildi.

10 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Çıkan çatışmada 10 terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan sözde Botan saha sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman olduğu bildirildi.

Piyade Sözleşmeli Er Uğur Yıldız’ı 6 Eylül 2015 tarihinde şehit eden katillerin hak ettiğini bulması, baba Sadık Yıldız’ı bir nebze de olsa rahatlattı.

“OĞLUMUN KANI YERDE KALMADI”

Fırat Şişman adlı teröristin öldürülmesine yönelik açıklama yapan baba Sadık Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Duydum ki oğlumun kanı yerde kalmamış. Benim evladım Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak askerlik görevine başladı ve Hakkari Dağlıca'da şehit ettiler. Oğlumun kanı yerde kalmadı. Şahsım adına, milletim adına teşekkür ediyorum. Çünkü bu vatan bölünmez bütünlüğüyle Türk halkının emaneti. Hiçbir gücün Türkiye'ye baş kaldırmaya gücü yetmez. Ve biz bunların üstesinden geliriz Allah'ın izniyle.

“ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN”

Bütün komutanlara teşekkür ediyorum, oğlumun kanını yerde bırakmadılar. Allah devletimize zeval vermesin. Her zaman dik durmaya, devletimizin yanında durmaya gayret edeceğiz.”

Hakkari’de şehit babası: Duydum ki oğlumun kanı yerde kalmamış VİDEO

