Hakkında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin, Londra'ya yerleşti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu operasyonu kapsamında, Şevval Şahin hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.

Ancak yurt dışında olan Şahin gözaltına alınamadı ve hakkında bu kez "yakalama" kararı çıkarıldı.

"DÖNECEĞİM" DEDİ DÖNMEDİ

Yakalama kararının ardından açıklama yapan Şevval Şahin, "Hafta başında annemin ev taşıma işleri ve ailevi meseleler için büyüdüğüm ülkeye İngiltere'ye gelmiştim.

Hakkımda çıkan haberleri yeni görüyorum. Buradaki işlerimi tamamlayarak ülkeme dönüp gerekli açıklamaları ve girişimleri yapmayı amaçlıyorum." demişti.

Ancak Şahin, Türkiye'ye dönmedi.

LONDRA'YA YERLEŞTİ

Şahin'in, İngiltere merkezli bir modellik ajansın bağlantı linkini paylaşması üzerine Londra’ya yerleştiği iddia edildi.

'RESMİ HİZMETE MAHSUSTUR' İBARESİ

Süreç bu şekilde devam ederken aylar önce Şevval Şahin, dikkat çeken bir konuyla kamuoyunun gündemine oturmuştu.

Şevval Şahin, İstanbul Bebek'te bir otel çıkışında, arkadaşının kendisine tahsis ettiği özel koruma ve şoförlü araçla alandan ayrılmıştı.

Aracın ön camındaki, "Resmi hizmete mahsustur" yazılı kart ise dikkat çekmişti.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

O dönem Şevval Şahin'in bindiği aracın camındaki resmi araç yazısı tepkiye neden olurken Ticaret Bakanlığı, söz konusu aracın bakanlığa ait olmadığını açıklamıştı.

Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu araç tanıtım kartının yasa dışı kullanıldığı belirtildi.