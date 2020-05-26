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    Hakurk'ta 4 terörist hava harekatıyla öldürüldü

    Hakurk'ta 4 terörist hava harekatıyla öldürüldü

    Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 26.05.2020 - 09:52
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    Hakurk'ta 4 terörist hava harekatıyla öldürüldü

    Türk askeri Irak'ın kuzeyinde operasyonlarını başarıyla sürdürüyor.

    Hava harekatlarının biri daha Hakurk bölgesinde gerçekleştirildi. Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

    "OPERASYONLAR DEVAM EDECEK"

    Milli Savunma Bakanlığı operasyonu, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." diye duyurdu.

    TERÖRİSTLERİN ÖLDÜRÜLME ANI

    Bakanlık, operasyona ilişkin ayrıca görüntü de yayınladı.

    Hakurk'ta 4 terörist hava harekatıyla öldürüldü İZLE

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