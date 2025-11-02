Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

4 Ağustos 2025 tarihinden Yalova yat limanından denize açılan iş adamı Halit Yukay’ın teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde Balıkesir'in Erdek açıklarında bulundu.

Arama kurtarma ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu Yukay’ın cansız bedeni, yaklaşık 30 gün sonra denizden çıkarıldı.

Yukay, 9 Eylül 2025 tarihinde öğle namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreninin ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

YARDIMDA BULUNMADIĞI TESPİTİ

İlk günden itibaren titizlikle yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık, kazaya neden olduğu iddia edilen geminin çarpışma sonrası durmayarak yardımda bulunmadığını tespit etti.

TEKNEYE ÇARPAN KİŞİ HAKKINDA HAPİS CEZASI

Hazırlanan iddianamede, tekneye çarptığı iddia edilen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin tutuklu kaptanı Cemal Tokatlıoğlu'nun (61), 'Taksirle ölüme neden olmak' ve 'Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmeme’ suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istendi.

Hazırlanan iddianame, ilgili mahkemeye gönderildi.