Hamza Dağ: 27 Mayıs 1960 darbesi Türkiye siyasi tarihinin kara lekesidir AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Demokrasi, milletin irade ve tercihine duyulan saygı kadar güçlenen ve sağlam temeller üzerinde yükselen bir olgudur. 27 Mayıs 1960 darbesi, bu olguya yaptığı saldırıyla Türkiye siyasi tarihinin bir kara lekesidir" ifadelerini kullandı.

27 Mayıs 1960 darbesi, Türk siyasetinin üzerine kara bulut gibi çöktü.

Bundan tam 63 yıl önce yönetime sabah saatlerinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından el konuldu.

Demokrasi yara alırken, Türkiye'nin itibarı da büyük zarar gördü. Menderes ve hükümet üyelerinin yargılandığı davalar, Yassıada Spor Salonu'nda görüldü.

Sanıklara savunma hakkının dahi verilmediği mahkemeler görüldü.

Adnan Menderes'ın idamı..

Komite, Celal Bayar, Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu dışındakilerin idam cezasını affetti. Celal Bayar'ın cezası yaş haddi nedeniyle ömür boyu hapse çevrildi.

Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan 16 Eylül 1961'de sabaha karşı, Menderes ise İmralı Adası'nda 17 Eylül 1961'de sağlık muayenesini yapan doktor heyetinden sağlam raporu alındıktan sonra saat 13.21'de idam edildi..

Hamza Dağ'dan 27 Mayıs paylaşımı

Türk siyasi tarihinin kara bir lekesi olan darbeye ilişkin de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan bir paylaşım geldi.

Hamza Dağ paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Demokrasi, milletin irade ve tercihine duyulan saygı kadar güçlenen ve sağlam temeller üzerinde yükselen bir olgudur. 27 Mayıs 1960 darbesi, bu olguya yaptığı saldırıyla Türkiye siyasi tarihinin bir kara lekesidir.

Kara lekeleri unutmadık ama Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan'ın liderliğinde, milleti vesayetin üstüne çıkararak ülkemizde darbe defterini kapattık.

Allah bu millete bir daha aynı acıları yaşatmasın. Bu vesileyle merhum Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı rahmet ve minnetle anıyorum."