Hande Erçel, Türkiye'ye döndü: Uyuşturucu testi için örnek verdi

Uyuşturucu soruşturmaları sürüyor...

Ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu soruşturmasında yeni dalgada birçok ünlü sima gözaltına alındı.

Adı geçenlerin arasında ünlü oyuncu Hande Erçel de yer alıyordu.

Erçel'in yurt dışında olduğu belirlenince hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ve haberi sosyal medyadan öğrendiğini söyleyen Erçel, bugün Türkiye'ye geldi.

SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ ALINDI

Burak Doğan'ın haberine göre havaalanında gözaltına alınan Erçel, İstanbul Adliyesi’nde ifade verdi.

Hande Erçel, saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Erçel'in işlemleri sürerken dün hakim karşısına çıkan diğer ünlüler hakkında karar verildi.

İfadeleri alınan Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Fikret Orman, Güzide Duran, Didem Soydan, yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 TUTUKLAMA

Yürütülen soruşturma kapsamında Koray Serenli, Mustafa Tari, Onur Talay ve Sezgin Köysüren tutuklandı.

Lütfiye Tuğçe Özbudak Kılıçarslan hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada toplumun genel ahlakı, toplum yapısı ve aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, yapılan çalışmalar ve toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, "kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran" 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanması için 16 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendiği ifade edildi.