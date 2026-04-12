Hande Erçel'in uyuşturucu testinin sonucu incelenecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen ’uyuşturucu’ soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında oyuncu Hande Erçel’in de Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örnekleri alınmıştı.

MORFİN TESPİT EDİLDİ

Erçel’in örneklerinde inceleme sonucu morfin gibi bazı metabolikler tespit edildi.

İLAÇ ETKEN MADDESİ OLUP OLMADIĞI DEĞERLENDİRİLECEK

Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından etken maddelerin, ilaç etken maddeleri olup olmadığı hususunda inceleme yapılması için Adli Tıp 5. İhtisas kuruluna müzekkere yazıldı.

Kurulun yapacağı değerlendirme ve tespitlerin beklendiği öğrenildi.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düğmeye basmasıyla elde edilen deliller, gelen ihbar ve bilgiler neticesinde atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen kamuoyunda tanınan birçok isim hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda Hande Erçel, Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikkol, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden'in aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜLER

Gözaltına alınan şüphelilerin ilk olarak ifadeleri alındı.

İfadeleri alınan şüpheliler daha sonra uyuşturucu testi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.