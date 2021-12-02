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Hangi kara yolunda çalışma var? 2 Aralık 2021 Perşembe kara yollarında son durum

Hangi kara yolunda çalışma var? 2 Aralık 2021 Perşembe kara yollarında son durum

Ailesiyle ya da iş için Perşembe günü yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?