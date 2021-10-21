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- Hangi kara yolunda çalışma var? 21 Ekim 2021 Çarşamba kara yollarında son durum
Hangi kara yolunda çalışma var? 21 Ekim 2021 Çarşamba kara yollarında son durum
Ailesiyle ya da iş için pazartesi günü yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?
- AA
- 21.10.2021 - 11:21
Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.
Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.
Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.
Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...
HANGİ KARA YOLUNDA ÇALIŞMA VAR?
- Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
- Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM otoyolunun Gümüşova-Kavacık Kavşağı'ndaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatleri arasında şerit daraltması yapılıyor.
- Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
- Manisa-Turgutlu yolunun 1-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
- Ankara-Konya Ayrımı-Bala-Kaman yolunun 19-20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden Ankara-Bala istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
- Yozgat-Kırıkkale yolunun 0-7. kilometrelerinde ve Tokat-Sivas yolunun 3-7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
- Elazığ-Diyarbakır yolunun 68-70. kilometrelerinde Maden Köprüsü ve bağlantı yolları yapım çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
- Diyarbakır-Mardin yolunun 15-20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım sol şeritten iki yönlü sağlanıyor.
- Artvin-Erzurum yolunun 54-56. kilometrelerinde yol yapım çalışması devam ettiğinden ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
- Isparta-Antalya yolunun 13-14. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Isparta yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.