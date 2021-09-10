Hatay'da aşı yaptırmayan hamile kadın, koronayken doğum yaptı

Koronavirüs tedavisi sırasında bebekleri dünyaya gelen çift, aşıyı ertelemenin pişmanlığını yaşıyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Eker çifti, doğuma 2 hafta kala koronavirüse yakalandı.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi sırasında bebekleri dünyaya gelen çift, ilk bebeklerinin mutluluğunu dahi yaşayamadı.

Tedavi sırasında kızını dünyaya getiren 27 yaşındaki Seçil Eker, eşinin 20 gün önce yüksek ateş şikayetiyle yaptırdığı PCR testinin pozitif çıktığını söyledi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bunun üzerine kendisinin de test yaptırdığını ve sonucun pozitif olduğunu aktaran Eker, yüksek ateşin yanı sıra eklemlerindeki ağrıların artmasıyla hastaneye kaldırıldığını belirtti.

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"DOĞUMDAN ÖNCE OLSAYDIM AĞIR ATLATMAZDIM"

Eker, hastanede tedavi gördüğü sırada bebeğini dünyaya getirdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Hamileliğimin son günlerinde bulaştı. Çok dikkat etmeme rağmen eşimden bana bulaştı. Hastalığın özellikle ilk dört günü çok ağırdı. Hamile olduğum için ilaç da kullanamadım. Sadece hafif bir ağrı kesiciyle bu süreci atlatmaya çalıştım. Bebeği etkiler diye çok korktum. Aşı olmamıştım, 'Doğumdan sonra olurum.' demiştim. Doğumdan önce olsaydım bu kadar ağır atlatmazdım, belki hiç hissetmezdim. Çok ağır atlattım, şu an çok şükür bebekte bir şey yok bende de ama halen tedavi altındayız."





"BU HASTALIĞI KİMSE BASİTE ALMASIN"

En büyük pişmanlığının ise aşı yaptırmamak olduğunu anlatan Mehmet Ali Eker, "Bir hafta çok zorlandım, hastalığın eşime geçmesiyle daha da kötü oldum. Aşı olmadığım için çok pişmanım. Aşı olacaktım, 'eşimle beraber olurum' diye düşündüm. Keşke aşı olsaydım diye yakınıyorum. Bu hastalığı kimse basite almasın, genciz güçlüyüz demesin." diye konuştu.

Genç bir yakınını bu hastalık nedeniyle kaybettiğini aktaran Eker, herkesin tedbirini alıp aşısını yaptırmasını istedi.