Milli Savunma Bakanlığı Hatay’da askeri araç kazasında 2 askerih şehit olduğunu açıkladı.

Hatay'da, Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunda seyir halindeki askeri tır, kontrolden çıkarak yol kenarındaki çırçır fabrikasının duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yangın çıkan tırın üzerine fabrika duvarının bir kısmı devrildi.

2 ASKER ŞEHİT OLDU

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangını söndürürken sağlık ekipleri tırdaki 2 askerin şehit olduğunu belirledi.

MSB’den yapılan yazılı açıklamada,“Hatay Kırıkhan’da, 3 Haziran 2021 tarihinde, boş olarak intikal eden tank taşıyıcı aracımız ön tekerinin patlaması sonucu yoldan çıkarak kaza yapmış ve araçta yangın çıkmıştır. Kazada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

Hatay'da askeri tır, çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit VİDEO

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