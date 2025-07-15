Hatay’da bir iş yerinde tavan üzerlerine çöktü

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde mahalle muhtarı Sedat Sakin’in çalışma ofisinde, avizenin bağlı olduğu asma tavan aniden çöktü.

O sırada ofiste bulunan muhtar ve misafirleri büyük panik yaşadı.

Şans eseri kimse yaralanmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

'SADAKAMIZ VARMIŞ, KAZAYI ATLATIK'

Yeni Mahalle Muhtarı Sedat Sakin, olay anını şöyle anlattı:

Muhtar arkadaşlarla masanın öbür tarafında oturuyordum. Onları yolcu etmek için yerimi değiştirdim. Yaklaşık bir dakika sonra tavandan ses geldi ve bir anda üstümüze çöktü. Tavanda sıkıntı olmuş, artık nasıl oldu anlamadım. Sadakamız varmış. Dayım da yanımdaydı. Sadece şaşırdık, kimse zarar görmedi. Ben telefonla konuşuyordum, hiç istifimi bozmadım. O yüzden arkadaş gülmeye başladı. Büyük bir kazayı ucuz atlattık.