Hatay'dan ülkesine dönen Suriyeli Abdullah: Suriye halkı artık ülkesine dönmeli

DHA



Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşayan Suriyelilerin, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine dönüşleri devam ediyor.

Göç İdaresi Müdürlüğü, jandarma, AFAD ve sivil toplum kuruluşları tarafından karşılanan Suriyelilere çeşitli hediyeler ve ihtiyaç malzemeleri veriliyor.

Eşyalarını taşımakta zorlananlara da yine ekipler yardım ediyor.

Jandarmanın bomba imha ekibinde ve Gümrük Muhafaza Kaçak İstihbarat Müdürlüğü'nde görevli eğitimli köpekler de valizler aranırken uyuşturucu ticareti ve patlayıcılara karşı önlem amaçlı kullanılıyor.

Bazı Suriyeliler valizlerinin yanı sıra ev eşyalarını ve evcil hayvanlarını da ülkelerine götürüyor.

MEMLEKETİ HUMUS'A DÖNÜYOR

Suriye’de Baas rejiminin çökmesinin ardından ülkesine dönmek için gümrük kapısında işlem yaptıran 47 yaşındaki kartonpiyer ustası Abdullah Kahta, memleketi Humus'a gideceğini söyledi.

"HEP BİRLİKTE EL ELE VERİP ÜLKEMİZİ KALKINDIRACAĞIZ"

Türkiye'ye 13 yıl önce geldiğini belirten Kahta, şöyle konuştu:

Artık Suriye huzura kavuştu. Memlekete dönme zamanı geldi. Evlerimizi, iş yerlerimizi onaracağız. Suriye halkı artık ülkesine dönmeli. Çünkü hep birlikte el ele verip ülkemizi kalkındıracağız. Tüm Suriye halkı adına sesleniyorum. Allah büyük ve bize yardımcı olacaktır.

"TÜRKLER BİZİM BAŞIMIZIN TACI"