Hava Kuvvetleri'nden Karadeniz'de eğitim uçuşu

Milli Savunma Bakanlığı, 5 Mart’ta Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait savaş uçaklarının katılımıyla Karadeniz üzerinde gerçekleştirilen eğitim uçuşunun başarıyla tamamlandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çeşitli üslerden havalanan uçakların Karadeniz’in doğusunda planlanan eğitim görevini yerine getirdiği belirtildi.
"DALGALARIN SESİNE KANATLARIMIZIN RÜZGARI EŞLİK ETTİ"
Paylaşımda, “5 Mart 2026, Karadeniz’in doğusu. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait çeşitli üslerden havalanan Mavi Vatan’ın sarsılmaz pençeleri, ‘Karadeniz Eğitim Uçuşu’nu başarıyla gerçekleştirdi. Dalgaların sesine, kanatlarımızın rüzgarı eşlik etti” ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)