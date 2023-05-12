Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Kılıçdaroğlu'na Rusya'ya yaptırım tepkisi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Rusya'ya yaptırım uygulanması ve Akkuyu Nükleer Santrali'ni kapatmak ile ilgili birbiri ile çelişen vaatlerini eleştirdi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önce "Rusya'ya yaptırım uygulayacağız." ardından da "Rusya'nın Türkiye'deki yatırımları da devam edecek." demesini; Akkuyu Nükleer Santrali için de önce "Akkuyu'yu kapatmayacağız" ve ardından "Santralleri kapatacağız" şeklindeki ifadelerini Twitter adresinden değerlendirdi.

Bakan Nebati, eleştirisinde bir taraftan devlet yönetmeye aday olup, diğer taraftan milletin menfaatlerini gözetmediğini belirterek Kılıçdaroğlu'nu şöyle seslendi:

Bir taraftan devlet yönetmeye aday olup, diğer taraftan milletimizin asla gözünden kaçmayan kirli ittifaklarınız ve türlü oyunlarınıza kılıf bularak hedef şaşırtmak için yaptığınız sorumsuz ve temelsiz açıklamalarınız, siyasi hırslar uğrunda, milletimizin ortak menfaatlerini asla gözetmediğinizi bir kez daha açıkça ortaya koymuştur.

"İddianız Rusya ile geliştirdiğimiz iş birliklerimizi, ticari ve diplomatik ilişkilerimizi riske atar nitelikte"

Nebati, Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatlerindeki çelişkileri şöyle gözler önüne serdi:

Seçime günler kala, türlü beklenti ve hesaplarla ortaya attığınız bu sorumsuzca iddialarınız, geçmişten bugüne ülkemizin çıkarları doğrultusunda, Rusya ile geliştirdiğimiz iş birliklerimizi, ticari ve diplomatik ilişkilerimizi riske atar niteliktedir.

Rusya ile ikili ticaret ve iş birlikleri

Bugün, Rusya ile dış ticaret hacmimiz yaklaşık 68 milyar dolardır. Ham petrol ithalatımızın yüzde 52’sini Rusya’dan gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin toplam enerji ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacağımız Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşaatında Rusya ile aktif iş birliği yapıyoruz. Rusya ülkemize turizm alanında uzun yıllardan bu yana en fazla ziyaretçi gönderen ilk 5 ülkeden biridir. Ülkemizi ziyaret eden Rus turist sayısı yıllık 5,6 milyonu aşmış durumdadır. İnşaat sektörümüz, Rusya’da önemli altyapı geliştirme projelerinin üstlenicisi konumundadır. Türkiye, bugün, Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapabilen yegane ülke olup, bu sayede küresel düzeyde emtia fiyatlarının azalmasında önemli etkisi olan Tahıl Koridoru Anlaşması imzalanabilmiştir.

"Yerlilik ve millilik önemli"

Öte yandan, bizim 21 yıldan bu yana, yerlilik ve millilik konusuna verdiğimiz büyük önem, ortaya koyduğumuz eser ve hizmetlerle çoktan tescillenmiş durumdadır.

"Sizlerin, kimlerden ve hangi odaklardan, kimlerin ithal reçetelerinden medet umduğunuz zaten milletimizin malumu"

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletimizin iradesinden başka hiçbir gücü tanımayan, demokrasi dışı hiçbir iç ve dış müdahaleye ve darbe girişimlerine asla geçit vermeyen, mandacı zihniyete ve vesayet odaklarına göz açtırmayan siyaset anlayışı, Türkiye’de AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın siyaset anlayışıdır. Sizlerin, kimlerden ve hangi odaklardan, kimlerin ithal reçetelerinden medet umduğunuz zaten milletimizin malumudur.

"Sorumsuz açıklamalar"