HDP'den Özdağ - Kılıçdaroğlu ittifakıyla ilgili ilk değerlendirme Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur seçimleri öncesinde anlaştı. Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ'ın şartlarını kabul edince HDP'de değerlendirmeler başladı. HDP, imzalanan protokolde yer alan "kayyum" maddesi üzerinde duruyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura giderken, siyaset arenasında da hareketli günler yaşanıyor.

Değişen, dağılan ve yeniden kurulan ittifaklarla Türkiye, ikinci tur seçimlerine gidiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı seçimlerde, diğer bir aday olan Sinan Oğan ise tarafını seçti.

Sinan Oğan, ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceğini duyurdu.

Dağılan ATA İttifakı'nın birleşenlerinden olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldı.

Bu sabah saatlerinde basın karşısında açıklama yapan Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile bazı konularda anlaşmaya varıldığını söyledi.

Bu anlaşmaya varılan maddeler arasında da "kayyum" yer alıyor.

İlk turda HDP'nin oylarını alan ve onlarla aynı masaya oturan Kemal Kılıçdaroğlu, bu maddeyi kabul etti.

Bu maddenin kabul edilmesi ise Kılıçdaroğlu'nun ortaklarını yeni bir değerlendirmeye itti. Bu değerlendirme sonucunda ise kayyumun kaldırılma maddesi, rafa kalkabilir...

HDP ve Yeşil Sol Parti değerlendirme yapacak

HDP, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikinci tur seçimlerinde de destekleme kararı aldı. Terör örgütleriyle aynı masada olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu için, PKK'nın kanalından bile oy istendi.

Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ ile kayyum maddesini de içeren anlaşmayı imzalaması sonrası gözler, HDP'ye çevrildi.

"Kayyum üzerinde durum değerlendirmesi yapılacak"

HDP'den ise ittifak sonrası açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "HDP Merkez Yürütme Kurulları olarak ortaya çıkan durumu değerlendirmek ve tavrımızı kamuoyuna açıklamak üzere toplanıyoruz. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapacağız" denildi.

"İkinci turda da adayımız Kılıçdaroğlu"

HDP, cumhurbaşkanlığı seçimin ikinci turunda ilk turda olduğu gibi Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıklamıştı.

4. maddenin detayları

6'lı masa seçimlerden önce toplanmış ve açıkladıkları maddelerde, kayyumlara son vereceklerini duyurmuşlardı.

6'lı masanın yayınladığı metinde kayyuma dair ise "Seçimle gelenin seçimle gitmesini güvence altına alacak, yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz." maddesi yer almıştı.

Ancak Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında imzalanan anlaşmada, kayyum maddesi özellikle yer alıyor.

4. MADDE: "Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütünterörörgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir. Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir. Türkiye’nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir. "