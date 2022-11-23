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    HDP'li Ömer Öcalan drone'a su şişesi fırlattı

    Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni olan HDP'li Ömer Öcalan, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine alınmayınca sinirini drone'dan çıkarmaya çalıştı.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2022 - 16:50
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 17:14
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    HDP'li Ömer Öcalan drone'a su şişesi fırlattı

    Türk Silahlı Kuvetleri'nin Pençe Kılıç operasyonuyla 254 teröristi öldürülmesi HDP'lileri rahatsız etti.

    Kandil'in talimatıyla Avrupa'da terör destekçileri sokaklara dökülürken, HDP'li vekiller de Türkiye'de eylem peşine düştü.

    Şanlıurfa Valiliği tarafından bölgede 15 gün gösteri, yürüyüş yapılması yasaklanmasına rağmen ısrarla Suruç'a gitmeye çalışan HDP'li vekillere jandarma izin vermedi.

    Drone rahatsız etti

    Yolda bekleyişleri süren milletvekilleri, drone ile üzerlerinde çekim yapılmasına tepki gösterdi.

    HDP Milletvekilli Ömer Öcalan, "Bu terbiyesizliktir, ahlaksızlıktır. Atarım bak kırarım." diyerek elindeki su şişesiyle drone'u uzaklaştırmak istedi.

    Gelen tepkiler üzerine drone'lar, uzak mesafeden görüntü almaya devam etti.

    HDP'li Ömer Öcalan drone'a su şişesi fırlattı VİDEO

    HDP li Ömer Öcalan drone a su şişesi fırlattı #1

    HDP li Ömer Öcalan drone a su şişesi fırlattı #2

    HDP li Ömer Öcalan drone a su şişesi fırlattı #3


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