Hollanda Kralı'nın verdiği yemekte dikkat çeken oturma düzeni

Avrupa'da son dönemin en önemli zirvelerinden biri yapılıyor...

Hollanda'nın Lahey kenti, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.

Zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer alıyor.

LİDERLER KRAL'IN VERDİĞİ YEMEKTE BULUŞTU

Zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sonrasında Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşinin, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ile eşleri onuruna verdiği akşam yemeğine de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kraliyet Sarayı'ndaki yemekte eşi Emine Erdoğan eşlik etti.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Yemeğe gelen konukları karşılayan Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşi Maxima'nın, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları ve eşleriyle fotoğraf çektirmesinin ardından yemeğe geçildi.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemek öncesi Aile Fotoğrafı çekiminde solunda bulunan ABD Başkanı Donald Trump ile tokalaştı. Erdoğan'ın sağında ise Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini yer aldı.

MASADAKİ İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte aynı masada oturdu.