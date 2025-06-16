HSK'de yeni dönem: Görev dağılımı belli oldu

AA

HSK'de yeni görev dağılımı belli oldu...

Yaşanan gelişmeyi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

YENİ GÖREV DAĞILIMI

Açıklamada, HSK Genel Kurul toplantısında HSK Başkanvekilliği ve 2. Daire Başkanlığına Fuzuli Aydoğdu, 2. Daire üyeliklerine Cengiz Aydemir, Alişan Tiryaki, Çetin Arslan, Serdar Ateş ve Seyfi Han'ın seçildiğini belirtti.

Toplantıda, HSK 1. Daire Başkanlığına Turan Kuloğlu'nun seçildiğini ifade eden Tunç, Daire üyelerinin de Bülent Küfüdür, Hakan Yüksel, Havvanur Yurtsever ve Sait Özdemir'den oluştuğunu duyurdu.

"HSK DAİRE BAŞKANLARIMIZA VE ÜYELERİMİZE GÖREVLERİNDE ÜSTÜN MUVAFFAKİUYETLER DİLİYORUM"

HSK daire başkanlarına ve üyelerine görevlerinde üstün muvaffakiyet dileyen Tunç, seçimin yargı teşkilatı, ülke ve millet için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.