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    Hudut Kartalları sınırda 5 kişiyi yakaladı

    Milli Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerinin sınırda yakaladığı 5 kişiden 4'ünün, FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.
    • 01.12.2022 - 15:24
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 16:02
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    Hudut Kartalları sınırda 5 kişiyi yakaladı

    Yurdun sınırları Hudut Kartalları'na emanet...

    Yurt içi ve sınır bölgelerinde teröre geçit vermeyen kahraman Mehmetçik, yasa dışı yollarla geçişe de fırsat vermiyor.

    5 kişinin geçişi engellendi

    Son olarak sınırda yaşanan hareketlilikte 5 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.

    Şahısların arasında terör örgütü mensubu olduğu belirlenen kişiler de yer aldı.

    4'ü FETÖ terör örgütü mensubu

    Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

    Hudut Kartalları sınırda 5 kişiyi yakaladı #1


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