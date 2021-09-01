Hulusi Akar, Afganistan'dan tahliyeyi değerlendirdi

Bakan Akar, Kabil'deki Türk askerlerinin başarılı görevler gerçekleştirdiğini ifade etti. Akar, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'dan yurda dönen Türk askerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akar, "Mehmetçik, ecdadının şanlı tarihine yakışır şekilde görevini yerine getirmiş ve ülkesine dönmüştür." dedi.

48 SAATTEN KISA SÜREDE TAMAMLANDI

Havalimanındaki yoğunluğa rağmen Kabil'deki vatandaşların ve personelin tahliyesinin 48 saatten kısa bir sürede tamamlandığına dikkat çeken Akar, "Bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürmekteyiz." ifadesini kullandı.

NATO MÜTTEFİKLERİNE VE PAKİSTAN'A TEŞEKKÜR

Akar, TSK'ya destek olan tüm NATO müttefiklerine ve Pakistan'a teşekkür etti.

"Dışişleri, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlığı'mıza da iş birliğinden ötürü teşekkür ediyorum. TSK, aklın ve bilimin ışığında, yasalar doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin emrinde, görevinin başındadır." diye konuştu.