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- Hulusi Akar, Afganistan'dan tahliyeyi değerlendirdi
Hulusi Akar, Afganistan'dan tahliyeyi değerlendirdi
- Haber Merkezi
- 01.09.2021 - 11:35
- Güncelleme : 01.09.2021 - 11:41
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'dan yurda dönen Türk askerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Akar, "Mehmetçik, ecdadının şanlı tarihine yakışır şekilde görevini yerine getirmiş ve ülkesine dönmüştür." dedi.
48 SAATTEN KISA SÜREDE TAMAMLANDI
Havalimanındaki yoğunluğa rağmen Kabil'deki vatandaşların ve personelin tahliyesinin 48 saatten kısa bir sürede tamamlandığına dikkat çeken Akar, "Bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürmekteyiz." ifadesini kullandı.
NATO MÜTTEFİKLERİNE VE PAKİSTAN'A TEŞEKKÜR
Akar, TSK'ya destek olan tüm NATO müttefiklerine ve Pakistan'a teşekkür etti.
"Dışişleri, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlığı'mıza da iş birliğinden ötürü teşekkür ediyorum. TSK, aklın ve bilimin ışığında, yasalar doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin emrinde, görevinin başındadır." diye konuştu.