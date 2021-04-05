Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, emekli amiraller tarafından yayınlanan darbe imalı bildiriye yönelik açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ile emekli subay ve astsubayların temsilcisi TESUD ve TEMAD yönetimini kabul etti.

Görüşmede konuşan Bakan Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) emeklisi, muvazzafı, gazileri ve şehit aileleri ile büyük bir aile olduğunu belirtti.

Bakan Akar, 104 emekli amiral tarafından gece saatlerinde yayınlanan ve Türkiye'nin gündemine oturan bildiriye de değindi.

"YARGI GEREĞİNİ YAPACAK"

Türk yargısı tarafından gereğinin yapılacağını belirten Bakan Akar, "Bu bildirinin demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramadığı açıktır. Anayasa'da tanımlandığı şekliyle Türkiye Cumhuriyeti devleti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır. Türk Silahlı Kuvvetleri kişi veya kişilerin hırsı, ihtiras ve şahsi emellerine araç yapılamaz.

"TSK GÖREVİNİN BAŞINDA"

Türk Silahlı Kuvvetleri asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla iç-dış her türlü fitne, fesat ve yıkıcı girişime rağmen gücüne güç katmakta, üzerine düşen görevleri başarıyla yerine getirmektedir. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile bir bütün olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılarını görmeyen, görmek istemeyen hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir." ifadelerini kullandı.

Hulusi Akar: Bildiri demokrasimize zarar vermekten başka bir işe yaramaz VİDEO

"BERABERLİĞİMİZİ BOZMAYA ÇALIŞIYORLAR"

TSK'nın başarısında en büyük payın aziz şehitlerde ve kahraman gazilerde olduğunu belirten Akar, şehitlere rahmet, gazilere şifa dileklerini iletti.

Asker kökenli derneklerin bir ve beraber olduğunu ifade eden TEMAD ve TESUD yöneticileri de "TSK'ya bağlıyız. Ordumuzun yaptığı mücadele ve hizmetlerinden dolayı gururluyuz ve bu fedakar mücadeleye sonsuz saygı duyuyoruz." diye konuştu. Dernek yöneticileri söz konusu bildiriyi kınadıklarını da belirterek "Bu birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik bir harekettir." değerlendirmesinde bulundu.