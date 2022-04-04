Hulusi Akar: Önümüzdeki günlerde ateşkesi göreceğiz

Bakan Akar, Ukrayna ile ilgili tüm gerekli çalışmaların yapıldığını söyleyerek "İnşallah önümüzdeki dönemde ateşkes de mümkün olacak dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Valiliği'nin şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlediği iftara katıldı.

Bakan Hulusi Akar, iftardaki konuşmasına Ramazan ayının hayırlı olması, barış huzur ve iyilik getirmesi temennisiyle başladı.

Bakan Akar'ın öncelikli gündeminse ise Ukrayna'daki son gelişmeler vardı.

"PUTİN'LE ZELENSKY YAKIN ZAMANDA BİR ARAYA GELEBİLİR"

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanı ile ilgili bakanlıkların gerekli çalışmaları yaptığını söyleyen Akar, "Antalya'da Dışişleri Bakanımız tarafından Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanları bir araya getirildi. Çok kısa süre içinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Sayın Putin ve Sayın Zelensky'nin de bir araya gelebileceğini değerlendiriyoruz." diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ATEŞKES DE MÜMKÜN OLACAK"

Akar, kalıcı ateştesin önemine vurgu yaparak şu ifadelere yer verdi:

"Bir an önce ateşkesin yapılmasını, tahliyelerin gerçekleştirilmesini, istikrarın sağlanmasını istiyoruz. Bugüne kadar Türkiye, insani yardım konusunda hiç kimsenin yapmadığı kadar Ukrayna'ya cömert davrandı. Oradaki insani dramı hafifletmek için elimizden gelen gayreti gösterdik. İnsani yardım konusunda ne yapabilirsek yapmayı sürdüreceğiz. Diğer taraftan Türk vatandaşları başta olmak üzere Ukrayna'da sıkıntı yaşayan tüm sivillerin tahliyesi için önemli bir çaba harcıyoruz. Önümüzdeki günlerde oradaki sivillerin deniz yoluyla tahliyesinin mümkün olacağını değerlendiriyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde ateşkes de mümkün olacak, oradaki insanların tahliyesi de mümkün olacak. Daha sonra da orada bir barış ortamı, görüşmeler istikrar ortamı sağlanacak."

"RAHAT UYUYABİLMEMİZİ KAHRAMANLARIMIZA BORÇLUYUZ"

Konuşmasının devamında köklü devlet geleneğinde gaza ruhunun daima mevcut olduğunu belirten Akar, şehitlik ve gaziliği "kültürümüzdeki ve inancımızdaki en yüce rütbe ve makamlar" olarak nitelendirdi.

Şehit ve gazilerin vatan, millet ve bayrak sevgisinin ölümsüz abideleri olduğuna işaret eden Akar, "Kumaşı bayrak, toprağı vatan yapan şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Bugün cennet vatanımızda başı dik, güven, rahat içinde yaşıyorsak bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz." diye konuştu.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMADIK"

Türk Silahı Kuvvetlerinin her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içi ve sınır ötesindeki mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü dile getiren Akar, "Aziz şehitlerimizin kanlarını bugüne kadar yerde bırakmadık, bırakmamak için de çalışmalarımızı gayretlerimizi sürdüreceğiz. Şehitlerimizin, gazilerimizin kıymetli ailelerinin gözyaşlarının hesabını bugüne kadar sorduk, sormaya devam edeceğiz." dedi.

"VATANDAŞIMIZI TERÖR BELASINDAN KURTARACAĞIZ"

Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası ortamda özne haline gelen Türkiye'nin etki ve ilgi alanını her geçen gün genişlettiğini vurgulayan Akar, bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerinin de görev ve sorumluluklarının arttığını söyledi. Akar, TSK'nın Cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemini yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Mehmetçik kendisine verilen görevleri zorlu hava ve arazi şartlarında yerine getirmeye devam ediyor. Terörle mücadelemizin yoğun şekilde sürdüğü 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 33 bin 990 terörist etkisiz hale getirildi. Yılbaşından itibaren ise etkisiz hale getirilen terörist sayısı 722 oldu. Bu mücadele bitmedi bitmeyecek. Teröristler her an Mehmetçik'in nefesini enselerinde hissediyor. İki gece aynı yerde yatamıyorlar. Terör örgütünün bir çöküş halinde olduğunu hepimiz müşahede ediyoruz. PKK ve YPG'nin birbirinden farkı yok. Bunların arkasında kim olursa olsun, kimler destekliyorsa desteklesinler Türk Silahı Kuvvetleri olarak bunların peşindeyiz. Bu mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek ve inşallah 85 milyon vatandaşımızı terör belasından kurtaracağız. Bu konuda azimli ve kararlıyız."