Hutbe sistemi: Cuma hutbeleri nasıl hazırlanıyor? Hutbe konularını kimler seçiyor?

Hutbe, birilerine hitap etmek, bir şeyler söylemek demektir.

Cuma namazı öncesinde okunan hutbeler, Müslümanlara dini bilgiler aktaran, toplumsal meselelerde rehberlik eden önemli metinlerdir.

Her hafta farklı bir konuya değinilmesi, hutbeleri takip eden vatandaşların dikkatini çekiyor.

Hutbelerde işlenen konular, hem dini hem de toplumsal hassasiyetlere değiniyor.

İslam ahlakı, ibadet bilinci, milli birlik, aile hayatı, gençlik, çevre duyarlılığı ve güncel meseleler bu metinlerde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri de “Cuma hutbelerini kim hazırlıyor?” sorusu oldu.

İşte, hutbelerin hazırlanması süreci ve merak edilenler...

HUTBELERİ KİM HAZIRLIYOR

Türkiye genelindeki camilerde imamlar tarafından okunan hutbeler, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından kaleme alınıyor.

Hazırlanan metinler tüm illerdeki camilere ulaştırılıyor ve aynı içerik, aynı hafta içerisinde cemaatle paylaşılıyor.

HUTBE KONULARI NASIL SEÇİLİYOR

Her ilde müftünün başkanlığında en az dört, en fazla yedi kişiden oluşan “Hutbe Komisyonu” kuruldu.

Komisyonlarda müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, vaizler, şube müdürleri, din hizmetleri uzmanları, Kur’an kursu öğreticileri ve imam-hatipler gibi dini yükseköğrenim görmüş personel görev alıyor.

Komisyonların temel görevi hutbe konularını belirlemek, planlama yapmak, hutbe yazma sürecini yönetmek ve hazırlanan metinleri değerlendirmek.

Hutbeler, il müftülüğünün belirlediği konular doğrultusunda din görevlileri tarafından hazırlanıyor, ardından ilçe irşat kurullarında inceleniyor.

Uygun bulunan hutbeler il kurullarına iletiliyor, son düzenlemeler yapıldıktan sonra okunacağı tarihten yaklaşık bir ay önce Diyanet’in Din Hizmetleri Yönetim Sistemi’ne yükleniyor. Burada Hutbe İnceleme Komisyonu tarafından kontrol edilip onaylanıyor.

Konular belirlenirken cemaatin ihtiyaçları, toplumsal sorunlar, özel gün ve haftalar göz önünde bulunduruluyor.