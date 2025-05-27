İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan'a soruşturma...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4.dalga operasyonunda aralarında KİPTAŞ Müdürü Ali Kurt, Altan Gözcü, Bülent Yılmaz, Murat Erenler, Nezahat Kurt, Ogün Soytekin, Serpil Altıntaş'ın da bulunduğu 25 şüpheli tutuklandı.
İBB Başkanvekili Aslan ise dün Çağlayan'a gitti.
Aslan, mahkeme kararından önce Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek bilgi almak istedi.
GERGİNLİK ÇIKTI
Ancak güvenlik bariyerlerinden geçmesine izin verilmemesi üzerine gerginlik yaşandı.
Adliye görevlileriyle tartışan Aslan, sert ifadeler kullanarak tepki gösterdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
“Benim deli damarımı attırmayın. Yakarım bak ortalığı, istifa ederim.” şeklindeki sözlerinin ardından Aslan’ın geçişine izin verildi.
Bugün ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, adliyedeki güvenlik görevlilerini tehdit ettiği gerekçesiyle İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan soruşturma başlatıldı.
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