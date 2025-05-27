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İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a soruşturma

İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin sorgulama işlemleri sırasında adliye içerisindeki güvenlik amirlerini tehdit ettiği iddiasıyla, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan resen soruşturma başlatıldı.