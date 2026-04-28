İBB davası: Tutuklu sanık Adem Soytekin'in çapraz sorgusu yapıldı

Türkiye'yi sallayan davada duruşmalara devam ediyor.

‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 28. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görüldü.

Duruşmada, soruşturma aşamasında etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Adem Soytekin'in çapraz sorgusu yapıldı.

"BUNLARIN HEPSİ RÜŞVETMİŞ"

Mahkeme başkanının "İfadenizde sizin yaptığınız 2 okul, 4 tane mahalle muhtarlık binası, çevre düzenlemesi, Beylikdüzü pazar yeri, Beylikdüzü taksi durağı, kapalı otoparkı, birçok ortak proje saymışsınız. En son Hatay deprem bölgesi geçici yaşam alanı için 310 bağımsız bölüm demişsiniz. Ondan sonra ifadeniz şöyle devam ediyor ‘Bahsetmiş olduğum işlerin tamamının ücreti, müteahhitlerden alınan rüşvetler ile tarafıma ödenmiştir' şeklinde beyanınız var. Bu beyan doğru mu?" sorusuna sanık Soytekin, "Bu rüşvet midir irtikap mıdır ya da başka bir şey midir, tanımını tam olarak bilemediğim için evet. Yani müteahhitlerin de söylediklerine bakarsanız bu rüşvet. Çünkü zaten bu müteahhitlerin konuşmalarıyla ve basına yansıyan bilgilerle çıkıyor. Ben ilk etapta, ifade öncesinde böyle bilmiyordum fakat bunların hepsi rüşvetmiş. İddiaların kendi sahipleri böyle söylüyor" yanıtını verdi.

"BANA KARŞI OLANLARDAN BİRİ ATEŞ ETTİ"

Başkanın "Keleşler ile arandaki husumetin kaynağı nedir?" sorusuna sanık Soytekin, "2017 yılında bunların bir üyesi ile silahlı boyuta varan bir olay yaşandı benim aramda. Husumet oluştu.

Bana karşı onlardan biri silah çekti ateş etti falan" yanıtını verdi.

"RÜŞVET BAŞKANIM RÜŞVET"

Mahkeme başkanının "Ali Kurt'a 1 buçuk milyon dolar gönderildi demişsin ayrıntısı nedir?" sorusuna sanık Soytekin'in cevap vermekte zorluk yaşaması üzerine mahkeme başkanı, "Diyalogda sorun yaşıyoruz seninle" dedi.

Sanık yanıt olarak, "Rüşvet başkanım rüşvet. Ali Kurt şahsına çalışır" yanıtını verdi.

"EKREM BEY 'HAZIRLIKLI OL' DEDİ"

Cumhuriyet savcısının "Bu operasyon sürecine ilişkin gizli toplantı iddiası var. Siz ‘Mehmet Pehlivan tarafından sistemdeki tüm aktörler uyarıldığı için para bulunamamıştır. Operasyon öncesi Ekrem İmamoğlu bana tedbirini aldın mı? Operasyon yapılacak sen de listedesin dedi' şeklinde beyanınız var doğru mu ?" şeklinde soru sordu.

Sanık Soytekin, "Doğru. Ekrem Bey ‘hazırlıklı ol' dedi. Keşke dinleseydim şirketlerime el konuldu. Mehmet Pehlivan da oradaydı. Bunların hepsi konuşulan şeyler" yanıtını verdi.

PARA KULELERİ SORULDU

Operasyon öncesi bir kısım sanıkların yurt dışına çıkarılmak istendiği iddiası sorulan sanık Soytekin "Toplantıda ‘gitmek istersen seni de gönderebiliriz' gibi konuşuldu. Ben direkt ‘benim her şeyim burada çıkmam' dedim" yanıtını verdi.

Savcının "İl binası satın alım meselesi var. Para kuleleri olayı. Bu paraların CHP'li belediyelerden bir şekilde toplandığı ve bağış olmadığı, Turan Taşkın Özer'in yapmadığınız bağışın makbuzunu istediği yönünde beyanınız var, doğru mu?" sorusuna sanık Soytekin "Aynen doğru" yanıtını verdi.

Mahkeme başkanının "Sistem kelimesi kullanılıyor muydu?" sorusuna sanık, "Sistem kullanılıyordu" dedi.

"EKREM BEY BU ŞEKİLDE MÜDAHALE ETMİYORUZ"

Savcı ise, "Hasan İmamoğlu'na Westside projesinden 3 daire verildiğine yönelik duyumum oldu demişsiniz kimden duydunuz?" sorusunu sordu. Sanık, "Satış ofisindeki müdürle konuştuğumu hatırlıyorum" yanıtını verdi.

Öte yandan Soytekin'in çapraz sorgusu devam ederken tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun konuşması üzerine mahkeme başkanı "Ekrem Bey bu şekilde müdahale etmiyoruz" dedi.

"ADEM SOYTEKİN SİZE KOLAY GELSİN NE DİYEYİM"

Ardından rüşvet ve yolsuzluk sebebiyle tutuklanan sanık Ekrem İmamoğlu söz alarak, "Adem Soytekin size kolay gelsin ne diyeyim. 2008'den itibaren firmam ile ticaret yaptınız. Benimle yapılan her ticarette kuruşuna kadar hassas bir adam oldum. Benimle bir kuruşunu bile almadığınız bir ticaret yaptınız mı?" sorusunu sordu.

Sanık Soytekin, "Hayır olmadı" yanıtını verdi.

"BEN HER GİTTİĞİMDE SAVCI BEY YEMEK ISMARLADI"

İmamoğlu ardından, "Ben burada zorlanıyorum bazı şeyleri tanımlamakta. 19 Mart-23 Mart arasında çok sıkıntılı bir 5 gün yaşadık. Kolay bir 5 gün değildi. Çağlayan Adliyesi'nde adını sonradan öğrendiğim savcı Cahit Cihat Sarı içeri girdiğimizde feryat figan bir bant kaydından ve ses kaydından bahsetti. Küfürlü konuştu. Bu savcı bu küfürlü konuşmayı yaptıktan sonra ben ‘kime söylüyor?' dedim. Adem Bey'e söylüyor dediler. İsmi geçen savcı size de sinkaflı, küfürlü konuştu mu? Size bu bant kaydından bahsetti mi?" sorusuna sanık Adem Soytekin, "Sinkaflı derken? Ben her gittiğimde savcı bey bana yemek ısmarladı. Bana bir tapeden bahsetmedi" yanıtını verdi.