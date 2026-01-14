İBB firarisi Murat Gülibrahimoğlu'nun villasında verilen partinin görüntüleri ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar sürüyor...

İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında, firari Murat Gülibrahimoğlu'nun 200 milyon dolarlık kara para ağını Londra'ya taşıdığı iddia ediliyor.

Gülibrahimoğlu'nun, İBB iştiraklerinde üst düzey görev yapmış şahısların ifadeleriyle itiraf edilen bu kaçış hattında önemli isimlerle birlikte özel jet kullanarak yurt dışına birçok kez gittiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında, jetle yurt dışına çıkan kişilerin beyanları ve sosyal medya açıklamaları sonrası gözaltılar gerçekleştirildi.

"MURAT'IN PARTİLERİ 2 GÜN SÜRERDİ"

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Rabia Karaca, ifadesinde Ekrem İmamoğlu'nun A takımının uyuşturucu ve fuhuş partilerini anlattı.

Gülibrahimoğlu ile sevgili olduğu dönemde kumar partilerine katılan Rabia Karaca, telefonundaki 48 binden fazla fotoğrafla yaşananları açıkladı.

Karaca'nın telefonundan, doğum günü partisinde çekildiği öne sürülen bir kadının dans ettiğine dair görüntü ortaya çıktı.

"MURAT'IN KUMARDA KAYBETTİĞİ PARALAR, İBB'DEN KAZANDIĞI PARALARDI"

Gülibrahimoğlu ile 2022-203 yıllarında sevgili olduğu dönemde yurt dışına kumar oynamaya gittiklerini itiraf eden Karaca, "Gülibrahimoğlu beş dakikada 200 bin dolar kaybetti. Bu paralar İBB'den kazandığı paralardı." ifadesini kullandı.

İMAMOĞLU'NUN JETİNDE SAATLER SÜREN FUHUŞ VE UYUŞTURUCU PARTİLERİ

İmamoğlu'nun da kullandığı jette fuhuş ve uyuşturucu partileri verdiğini de anlatan Karaca, "Murat'ın uyuşturucu ve fuhuş partileri 48 saat sürerdi." sözlerini kullandı.

Karaca, ifadesinde şunları söyledi:

Arkadaşlarımın arka odada birliktelik yaşadığı, Murat Gülibrahimoğlu ile Fatih Keleş ve kadınlarla bu uçakta geziyorduk. Telefonumdaki fotoğraflar ile bu uçak aynıdır. Bu paraları bizlere Murat Gülibrahimoğlu dağıtır, eğlendirirdi. Çevremdeki diğer arkadaşlarımı kendi çevrelerine aracılık edip paslardı.

DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma dosyasında yer alan bazı ifadelerde, Gülibrahimoğlu’nun düzenlediği partilerin saatlerle sınırlı kalmadığı, günlerce sürdüğü ve bu organizasyonların lüks mekânlar ile özel alanlarda gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Murat Gülibrahimoğlu’na ait olduğu belirtilen lüks villada düzenlenen doğum günü kutlamasına ilişkin görüntüler de soruşturma dosyasına girdi.

DANS VİDEOSU GÜNDEM OLDU

Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan'ın paylaştığı görüntülerde, kalabalık bir grubun bulunduğu ortamda müzik eşliğinde erotik dans edildiği anlar yer alıyor.