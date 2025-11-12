İBB İddianamesi'nde: "Kreş bağışı" adı altında vurgun

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İBB İddianamesi'nden yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanmasının ardından dün mahkemeye sunulan iddianame, bazı detaylarıyla dikkat çekti.

Bu detaylar arasında sık sık muhalefetin savunduğu kreşlerle ilgili kısımların da yer aldığı görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesi’nde yürütülen “Silüet Onayı” soruşturmasında, Pasifik Holding yöneticileri İBB bürokratlarının ruhsat onayı karşılığında “kreş bağışı” adı altında milyonlarca lira talep ettiğini öne sürdü.

"RUHSAT ONAYI KARŞILIĞINDA KREŞ"

Yönetici Abdulkerim Fırat’ın ifadesine göre, İBB İmar Daire Başkanı Gürkan Akgün, ruhsat onayı karşılığında “Yardım etmeniz gerekiyor, kreş yapın” diyerek para talebinde bulundu.

Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdulkerim Fırat, savcılığa verdiği ifadede Beşiktaş’taki “Next Level İstanbul” projesinin ruhsatının aylarca bekletildiğini anlattı.

"17 MİLYON 177 BİN TL İSTENDİ"

"Dosyamız 8-10 ay boyunca hiçbir işlem yapılmadan bekletildi. Gürkan Akgün bizzat bizden para istedi. Resmi protokol şartıyla kreş yapabileceğimizi söyledik.

Ancak ertesi gün bir müteahhit yönlendirilip bizden 17 milyon 177 bin TL fatura karşılığı istendi. Halkbank üzerinden ödemeyi yaptık, birkaç gün sonra da silüet onayımız verildi."

"ORTADA KREŞ YOKMUŞ"

Fırat, ikinci projede ise iki ayrı “kreş bedeli” adı altında yeni taleplerle karşılaştıklarını belirterek, “İtiraz ettik ama kabul edilmedi. İki proje var, iki kreş yapın dediler. Mecburen kabul ettik. Sonra öğrendik ki ortada kreş yokmuş.” dedi.

"BÜYÜK BİR ZARARA UĞRADIK"

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, aynı soruşturma kapsamında verdiği ifadede süreci şöyle anlattı:

"İnşaat projelerimiz, hiçbir eksik olmamasına rağmen bir yıl boyunca ‘silüet onayı’ bahanesiyle bekletildi. Halka açık bir şirket olduğumuz için büyük zarara uğradık.

Resmi protokolle kamu yararına bağış yapabileceğimiz söylendi, ancak bugün görüyoruz ki yanıltılmışız. Bu süreçte hem şirket hem şahıs olarak zarar gördük.”

"SİZİ KREŞLERDE UZMAN BİR FİRMAYA YÖNLENDİRELİM"

Tanık Aytaç Ülkebaş, İBB İmar Daire Başkanı Gürkan Akgün ile görüşmeyi bizzat ayarladığını belirtti.

Ülkebaş, Akgün’ün “belediyenin mali kaynaklarının yetersiz olduğunu ve kreş projelerine destek aradıklarını” söylediğini ifade etti.

"Abdülkerim Fırat elden para veremeyeceklerini, resmî bağışla ayni yardım yapabileceklerini söyledi. Gürkan Akgün ise ‘Bu süreç uzun sürer, sizi kreşlerde uzman bir firmaya yönlendirelim’ dedi. Daha sonra Adem Soytekin adlı müteahhit aradı. Ödemeler onun şirketi üzerinden yapıldı."

ADEM SOYTEKİN HAVALEYİ DOĞRULADI

Soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan faydalanan Adem Soytekin, savcılığa sunduğu belgelerde Pasifik Gayrimenkul’den aldığı 14 milyon 983 bin TL ve 19 milyon 562 bin TL tutarındaki iki çek ile 17 milyon 177 bin TL’lik banka havalesini doğruladı.

Savcılığa ibraz edilen belgelerde, bu ödemelerin “silüet onayı” sürecinde alındığı ve belediye görevlilerinin yönlendirmesiyle gerçekleştirildiği maddi delil olarak iddianamedeki yerini aldı.

İddianamede yer alan çok sayıda ifade, benzer yöntemlerle gerçekleştirilen ödemelere işaret ediyor. Dursun Keleş, ifadesinde de bunu açıklayarak şöyle dedi;

"KELEŞOĞLU BİR KREŞ YAPSIN"

"2020 yılının başlarında Adem beni aradı. Bana, patron (Ekrem İmamoğlu) arayıp ‘Keleşoğlu bir kreş yapsın’ dediğini söyledi. Bunun üzerine telefonumdan bir arama yaptı, sesini hoparlöre verdi ve bana sus işareti yaptı.

Telefondaki kişiye ‘Başkanım, Dursun Keleş’in yanındayım, kreş yapmayacaklarmış, kendisiyle anlaşamıyoruz’ dedi.

Bunun üzerine karşıdaki kişinin Ekrem İmamoğlu olduğunu anladım ve ‘Kreş yapmıyorlarsa ben de Keleşoğlu’na o projeyi yaptırmayacağım’ dedi.

‘Başkanım merak etmeyin, ben kendileriyle bir şekilde anlaşacağım’ deyip telefondaki görüşmesini sonlandırdı."

"KREŞ İÇİN 15 MİLYON LİRA VERECEKSİN"

Okan Çetindal da ifadesinde kreş için istenen paradan bahsetti ve "Hatırlamadığım bir tarihte Ayhan Çopuroğlu, marinanın müdürü ve müdür yardımcısı Fuat’ın bulunduğu ortamda Yavuz İlkay ‘Başkanla görüştüm, kreş için 15 milyon para vereceksin’ dedi." ifadelerini kullandı.