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AA

Yeni taksi plakaları hizmete sunuluyor...

Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde "29 yıllığına ruhsat verilmek suretiyle uygulama tabanlı 150 taksi plakası" için gerçekleştirilen ihalede, 30 istekli kapalı teklif sundu.

AÇIK ARTIRMAYLA SATILDI

Evrak kontrolünün ardından 14 kişinin başvurusu geçerli kabul edilerek açık artırma aşamasına geçildi.

FİYATLAR BELLİ OLDU

İhalede, 9 plaka, 4 milyon 501 bin ile 4 milyon 852 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıldı.

En yüksek bedelle satılan plaka "34 TUA 001" oldu.

TEPKİ GÖSTERDİ

Eksik ya da geçersiz evrak nedeniyle ihale dışı bırakılan bir istekli, duruma tepki gösterdi.

Evrakının eksik olmadığını savunan istekliye, encümen üyeleri "yanlış belge sunduğu" yönünde açıklama yaptı.

GERGİNLİK YAŞANDI

Salonda kısa süreli gerginlik yaşanırken, ihale komisyonu, süreci sürdürerek açık artırmaya devam etti.

Plaka kullanım hakkı 29 yılla sınırlı olacak yeni taksiler, İstanbulluların oylarıyla belirlenen özel tasarımlarıyla hizmet verecek.