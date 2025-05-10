İBB yolsuzluk soruşturmasında firari Murat Gülibrahimoğlu hakkında yakalama kararı

İHA

Türkiye'nin gündeminde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmaları var....

Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki üst düzey birçok ismin tutuklandığı soruşturma tüm hızıyla sürüyor.

Dosyada firari niteliğinde bulunan şüpheliler için harekete geçildi.

GÜLİBRAHİİMOĞLU'NA YAKALAMA KARARI

Bu kapsamda, Murat Gülibrahimoğlu hakkında 'suç örgütüne üye olmak', 'malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' ve 'Vergi Usul Kanuna muhalefet' suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

SUÇ GELİRİNİ YAKINLARI ARACILIĞIYLA KAÇIRDI

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde Gülibrahimoğlu’nun suçtan elde ettiği paraları kendi hesapları ile birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu, bu hesaplarda bulunan paralar ile döviz, altın, gayrimenkul ve araçlar aldığı, ayrıca yakınlarının banka hesaplarına bağlı banka kasalarında muhafaza ettiği iddia edilmişti.

MAL VARLIKLARINA EL KONDU

Bunun üzerine Savcılıkça, şüphelinin malvarlığını devretmek veya satmak, banka hesaplarındaki ve bankaların bünyesinde bulunan kişisel kasalardaki para, altın gibi değerli eşyalarının kaçırılmasını önlemek amacıyla Gülibrahimoğlu'nun suçtan elde ettiği düşünülen tüm mal varlığına el konulmuştu.