Son dönemde yolda kalan İETT otobüsleri ile gündeme gelen İBB'nin, metrolara astığı 23 Nisan fişleri sosyal medyada dalga konusu oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden bu yana birçok skandala imza attı.

Şehirde yaşanan felaketler sırasında tatile giden, yabancı misafirleri ile balık restorantlarında buluşan İmamoğlu, en çok da ulaşım konusunda tepki çekti.

Temel atmama töreniyle gündeme gelen Başkan'ın, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne giden metro projesini durdurması da bütük bir skandal olarak tarihe geçti.

İBB otobüs arızalarının önüne geçemedi

İmamoğlu'nun en çok eleştirildiği konulardan biri ise son dönemde hemen her gün İETT otobüslerinin yolda kalması oldu.

Otobüsler, bakımsızlıktan arızalanıp yolda kalırken sık sık da seyir halinde yanmaya başladı.

Bu yaşananlar İmamoğlu'na tepkileri çığ gibi büyüttü.

İBB'nin 23 Nisan süslemeleri

Belediye ise yarın kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla metroları bayrak ve fişlerle süsledi.

Destekçilerini memnun etmek için her fırsatı değerlendirerek proje üretmek yerine coşku artırmayı alışkanlık haline getiren Ekrem İmamoğlu'na tepki, buralarda da gecikmedi.

Sosyal medya kullanıcıları, ilköğretim fişleriyle yapılan süslemeleri ti'ye alarak "Ekrem otobüsü it" şeklinde güncelledi.

Yapılan paylaşımlar bir anda binlerce beğeni topladı.