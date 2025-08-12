İBB'ye yeni dalga operasyon: 14 kişiye daha gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yeni bir operasyon daha düzenledi.

Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere İBB'de çalışan birçok ismin yolsuzluktan tutuklandığı operasyonlardan sonuncusu sabah gerçekleştirildi.

19 Mart'tan bu yöne 7 operasyon düzenlendi.

REKLAM İHALELERİNDE YOLSUZLUK

Sabah saatlerinde jandarma, belediyeye reklam ihaleleriyle ilgili yeni bir operasyon başlattı.

Jandarmanın belediyeye yönelik düzenlendiği ikinci operasyonda, reklam ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı iddia edildi.

14 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda, soruşturmada tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığından itibaren irtibatlı olan yolsuzluk soruşturmasında daha önce tutuklanan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in, İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra Murat Ongun'a bağlı olarak İBB'de karıştığı yolsuzluklarla ilgili çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, tutuklu şüpheli Taner Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden kendisine ve suç örgütüne maddi menfaat sağlayarak kamu zararına sebep olduğuna ilişkin bulgular tespit edildi.

Şüpheli Çetin'in karışmış olduğu ihalelerden haksız maddi menfaat süreçlerinde yer aldığı belirlenen 14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında "örgüt üyeliği", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltı kararı verildi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Taner Çetin'in eşi Canan Çetin ve oğlu Örsan Çetin ile Doğukan Arıcı, İlkay Onok, Baran Yalgı, Emine Merve Köseoğlu, Ömer Aydın, Ümit Güngör, Ferhat Karatop, Mehmet Ünal, Ali Arslan, Ahmet Işık ile Serkan Gürsoy gözaltına alındı.

Firari şüpheli Özer Yıldız'ı yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

97 TUTUKLU

Şu anda soruşturma kapsamında 97 kişi tutuklu bulunurken, 206'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.