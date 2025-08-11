İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Murat Kapki üçüncü kez ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması, kirli bir çarkı ortaya çıkardı..

Bu kapsamda başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere, birçok belediye başkanı ve çalışanı, 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' suçlarından tutuklandı.

Soruşturma sürerken birçok isim, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp, yolsuzlukla ilgili detayları itiraf ederek tahliye oluyor.

Bunlardan biri de tutuklu iş insanı Murat Kapki oldu.

3.KEZ İFADE VERDİ

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 24 Haziran ve 18 Temmuz'da ifadesi alınan Kapki, 7 Ağustos'ta da üçüncü defa ifade verdi.

İfadesinde, soruşturmanın şüphelilerinden Murat Ongun'un Ramazan Bayramlarında Kültür AŞ kanalıyla bazı şirketlerden market kartı almak için para ya da market kartı gönderilmesini talep ettiğini öne süren Kapki, kendisinin de BVA olarak yılda 500 bin lira civarı parayı Kültür AŞ hesabına gönderdiğini anlattı.

"EMRAH BAĞDATLI'YI YURT DIŞINA KAÇIRDIK, KEŞKE BİZ DE GİTSEYDİK APTAL MIYIZ"

Kapki'nin şu ifadeleri dikkat çekti:

Bu soruşturma dosyası kapsamında tutuklandıktan sonra cezaevine sevkimiz sırasında otobüste Murat Ongun ortama 'Emrah Bağdatlı'yı yurt dışına kaçırdık, keşke biz de gitseydik aptal mıyız' şeklinde bir söylemde bulundu.



Emrah Bağdatlı, belediyeden direkt veya dolaylı şekilde aldığı işlerden elde ettiği haksız kazancı sahte fatura yöntemiyle aklamaktadır. Zaten bu husus vergi incelemesinde ortaya çıkacaktır. Şu an firari olarak bulunan Bağdatlı, benim vermiş olduğum ifadeden sonra atmış olduğu tweette Ongun ile aramızın iyi olmadığını ve birbirimizden haz etmediğimizi teyitlemiştir.

"İHALEYE HİÇBİR ŞİRKET KATILMADI, BELTAŞ'A VERİLDİ"

Beşiktaş Belediyesinin yapmış olduğu açık hava ihalesine teklif vermek için 2024'ün sonunda teknik şartname aldıklarını belirten Kapki, şunları kaydetti:

İhale tarihinden bir gün önce Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş (Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında şüpheli) FaceTime üzerinden beni arayarak ihaleye katılmamamı istedi. Nedenini sorduğumda burayı BELTAŞ'a ihale edeceklerini, bu yüzden teklif vermemem gerektiğini söyledi. 'Bana bir oyun mu kuruyorsunuz' diye sordum.



O da bana, tüm firmaları tek tek arayıp teklif vermemelerini söyleyeceğini söyledi. Ben de teklif hazırlığı yapan birkaç firmayı arayarak Ozan İş'in onları da aradığını teyit ettim ve ihaleye hiçbir şirket katılmadı, BELTAŞ'a verildi. Buradaki amaç BELTAŞ üzerinden bu reklam yerlerini dilediği kişilere dilediği şekilde vererek haksız kazanç elde etmektir.

"AÇIK HAVA REKLAM SEKTÖRÜNDE İNAN GÜNEY'İN HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİĞİ BİLİNİR"

Kapki, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in daha öncesinde Beşiktaş Belediyesinin iştirak şirketi olan BELTAŞ'ın Genel Müdürü olduğunu ifade ederek, şu iddialarda bulundu: