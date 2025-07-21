İbrahim Kalın, DEM Grubu ile bir araya geldi

Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyonla ilgili süreç hızla işliyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın, komisyon kurulmadan önce Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret edeceği öğrenilmişti.

DEVLET BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜ

MİT Başkanı İbrahim Kalın, komisyon kurulmadan önce Meclis'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Bahçeli, İbrahim Kalın'ı kapıda karşılarken, 12.30'da başlaması beklenilen görüşme, Kalın'ın erken gelişiyle de "erken" başlamış oldu.

Bahçeli'nin Meclis'teki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü.

AK PARTİ GRUBU'NA ZİYARET

DEM Grubu'nu ziyaret etmesi beklenen Kalın, önce AK Parti Grubu'na bir ziyaret gerçekleştirdi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Görüşme yaklaşık bir saat sürerken, toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

DEM GRUBU İLE BİR ARAYA GELDİ

Kalın'ın bugün gerçekleştireceği görüşmeler kapsamında son durağı DEM Grubu oldu.

Görüşmede DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan da yer alıyor.

YARIN GERÇEKLEŞTİRİLECEK GÖRÜŞMELER NETLEŞTİ

Kalın'ın, 24 Temmuz Perşembe günü ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesi bekleniyor.

Ayrıca yeni gelişmede, İbrahim Kalın'ın, yarın saat 15.00'te İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile de görüşeceği kaydedildi.