İbrahim Kalın: Ukrayna'dan tahıl taşıyan ilk gemi yarın çıkabilir

Küresel çapta krize neden olan tahıl sevkiyatı çalışmaları Türkiye'nin çabalarıyla sona ulaşıyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna'dan ilk geminin yarın çıkabileceğini açıkladı.

24 Şubat tarihinde Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş, küresel çapta tahıl krizi kapısını aralamıştı.

Limanlarda kapalı kalan 22 milyon tahılın dünyaya dağıtılması noktasında büyük çaba harcayan Türkiye, iki tarafı da bir araya getirerek orta yolu bulmuştu.

Rusya ve Ukrayna'nın tahıl konusundaki anlaşmaları ve ardından atılan imzalar sonucu, ülkelerin gündemindeki konu tahılların sevk edileceği gün.

Konuya ilişkin önemli açıklama, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

İşte İbrahim Kalın'ın konuşmasından satır başları;

"Gemiler limandan çıkmaya hazır hale geldi"

"Ukrayna tarafıyla sürekli temas halindeyiz. Ruslarla da görüşüyoruz. Gemiler Odessa limanından çıkmaya hazır hale geldi.





İlk gemi yarın çıkabilir

Hangi koordinattan nasıl çıkacak, uluslararası karasularına girdiğinde, Türk kara sularına girdiğinde kim yükleyecek gibi detayları var. İlk geminin yarın sabah çıkma ihtimali yüksek görünüyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna: Hazırlıklarımız tam

Bir diğer yandan Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna olarak sevkiyat için gereken tüm hazırlıkları tamamladıklarını bildirmişti.



