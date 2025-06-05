Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Kurban Bayramı öncesi artan gıda tüketimini dikkate alan Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimlerini ülke genelinde sıklaştırdı.

Özellikle et ve et ürünleri ile şekerleme gibi bayramda yoğun tüketilen ürünler mercek altına alındı.

Denetimlere, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da bizzat katıldı.

EKİPLERE EŞLİK ETTİ

Bakan Yumaklı, Ankara’daki kontroller sırasında şoför koltuğuna geçerek ekiplere eşlik etti.

Kendilerine Yumaklı’nın eşlik edeceğinden habersiz olan Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli gıda denetçileri şoför koltuğunda Bakan Yumaklı’yı görünce şaşırdı.

"ŞOFÖR LAZIM DEDİLER GELDİM"

Bakan Yumaklı ekiplere,“Şoför lazım dediler ben de geldim” diyerek espri yaptı.

Ardından Bakan Yumaklı, personel ile birlikte denetimin yapılacağı işletmeye hareket etti.

Personel ile sohbet eden Yumaklı, denetimler hakkında bilgi aldı.

"'BİZ DE BAKANI TANIYORUZ' DEYİN"

Denetimde karşılaştıkları olaylar hakkında soru soran Yumaklı’ya, “Bazen birileri arama, birilerine ulaşma, birilerini tanıdığını göstermeye çalışanlar da oluyor.” cevabı üzerine Yumaklı, “O şekilde telefon açıp bir tanıdığının olduğunu göstermek isteyenlere siz de ‘Tamam siz kimi tanıyorsunuz bilmiyoruz ama biz de Bakanı tanıyoruz’ diye söyleyin.” ifadelerini kullandı.

Denetimlerdeki asıl amacın uygunsuzluk tespit edip ceza kesmek olmadığını vurgulayan Yumaklı, amaçlarının vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşması olduğunun altını çizdi.

İŞLETMELERE KAREKOD UYARISI: SON TARİH 28 TEMMUZ

Ekiplerle denetim yapan Yumaklı, denetimin ardından Bakanlık tarafından geçen yıl uygulamaya alınan Gıda Denetimlerinde Karekod Uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu.

İşletmenin karekodu uygulamalı olarak TARIMCEBİMDE uygulaması aracılığıyla kontrol eden Yumaklı, şunları kaydetti:

“28 Temmuz’a kadar süre vererek işletmelerin QR Kodlarını gelen müşterilerin görebileceği şekilde asmalarını istedik. Bugün de bu işlemi yapan işletmelerimizden biriyiz.

Burayı daha önce Ramazan Bayramı öncesinde denetlemiştik. Bugün tekrar geldik. Çünkü bayram öncesinde ve esnasında çok tüketilen şekerlemelerin kullanıldığını biliyoruz.

"ÖNEMLİ OLAN, TÜKETİCİNİN GÜVENİLİR GIDAYA ULAŞMASI"

Üretim tesisine baktık. Ürünlerin paketlenmesinden sunumuna, etiketinden son kullanım tarihe kadar denetledik. Ben de mesai arkadaşlarıma iştirak ettim. Biz denetimleri firmaların önlem alması için yapıyoruz. Asıl önemli olan tüketicilerimizin güvenilir gıdaya ulaşması.

Her zaman söylediğimiz gibi. Tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmak en doğal hakkıdır. Biz de bakanlık olarak bütün arkadaşlarımızla birlikte bu hakkı sonuna kadar tavizsiz, toleransız korumaya devam edeceğiz.”