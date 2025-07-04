İbrahim Yumaklı'dan orman yangınlarıyla ilgili son durum raporu

Hava sıcaklıklarının artması ve şiddetli rüzgar orman yangınlarını artırdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan yangınları söndürmek için hummalı çalışma bir yürüttü.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarla ilgili son durumu sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajla açıkladı.

Yumaklı mesajında, bugün mücadele edilen 10 yangından 7'sinin kontrol altına alındığını, ikisinde soğutma çalışmalarının sürdüğünü ve Hatay Dörtyol'daki orman yangınında müdahaleye devam edildiğini bildirdi.

İbrahim Yumaklı, orman yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurarak, "Gece gündüz demeden, alevlere ve zorlu hava koşullarına aldırış etmeden Yeşil Vatanımız için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

BUGÜN 10 BÜYÜK ORMAN YANGINI İLE MÜCADELE EDİLDİ

Bakan Yumaklı, bugün orman yangınları ile yapılan mücadelenin sonucuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bugün şu ana kadar 10 büyük orman yangınıyla mücadele ettik. Kahramanlarımızın alevler karşısında ortaya koyduğu cansiparane mücadele sonucunda:

KONTROL ALTINA ALINAN YANGINLAR

İzmir / Buca

İzmir / Ödemiş

Bursa / Yenişehir

Eskişehir / Seyitgazi

Balıkesir / Savaştepe

Kahramanmaraş / Andırın

Çanakkale / Çan

Yangınlarında kontrol sağlanmıştır. Soğutma çalışmaları sürmektedir.

DEVAM EDEN YANGINLAR

Devam eden yangınlarda;

Muğla / Milas

Manisa / Saruhanlı

Büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Tamamen kontrol altına almak için çalışmalar devam etmektedir.

SÜREN YANGIN

Hatay / Dörtyol’da 16.19’da çıkan yangına ekiplerimiz 16.30’da ilk müdahaleyi yapmıştır. Bu yangına 2 uçak, 8 helikopter ve kara unsurlarıyla müdahale edilmiştir. Gece boyunca kontrol altına alınması için karadan yoğun mücadelemiz sürecektir."