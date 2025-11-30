İbrahim Yumaklı: Depolanan su ile Diyarbakır'da 139 bin 420 dekar arazi suyla buluşacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çermik Kale Barajı'nın son durumuna ilişkin bir yazılı açıklama yaptı.

Bakan Yumaklı, yetiştirdiği ürünlerle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin marka şehirlerinden biri olan Diyarbakır'ın bereketli topraklarında verimin artırılması amacıyla 1,64 milyar liraya inşa edilen Çermik Kale Barajı'nda su tutma işleminin tamamlandığını belirtti.

Yumaklı, "Barajda depolanan su ile 139 bin 420 dekar tarım arazisi suyla buluşturulacak" ifadelerini kullandı.

"1,64 MİLYAR LİRAYA MAL OLAN BARAJDA 183 MİLYON METREKÜP SU DEPOLANACAK"

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından bölgede su kaynaklarının verimli kullanılarak tarımsal sulamanın geliştirilmesi amacıyla önemli yatırım ve projelerin hayata geçirildiğini ifade eden Yumaklı, şu bilgileri aktardı:

"Bu amaca yönelik olarak inşa edilen yüzlerce tesisimizden birisi olan Diyarbakır Çermik Kale Barajı'nda su tutma işlemi gerçekleştirilmiştir. Temelden 77 metre yüksekliğe sahip 1,64 milyar liraya mal olan barajda 183 milyon metreküp su depolanacak."

"EKONOMİYE 1,67 MİLYAR LİRA KATKI SAĞLANACAK"

Depolanan su ile de ilimizdeki 139 bin 420 dekar tarım arazisi suyla buluşturulacak. Böylece hem Çermik ilçemizin bereketli toprakları suya kavuşacak hem verimde hem de üreticimizin gelirinde artış olacak.



Bölgede sulu tarıma geçilmesiyle ürün çeşitliliği artarken 14 bin kişiye yeni iş imkanı, güncel rakamlarla milli ekonomiye de 1,67 milyar lira katkı sağlanacak.

"DİYARBAKIR'I YENİ PROJELERLE DAHA DA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ"

Bakan Yumaklı, yeni yatırım ve projeler ile bölgeyi tarımsal açıdan kalkındırmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Tesisimiz ülkemiz ve bölgemiz için hayırlı uğurlu olsun. Geniş tarım arazileri ve tarımsal üretim potansiyeli ile ülkemizin üretimine güç katan Diyarbakır'ımızı yeni hayata geçireceğimiz projelerimiz ile inşallah daha da ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.