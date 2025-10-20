İbrahim Yumaklı duyurdu: Zirai dondan etkilenen üreticilere destek

- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan etkilenen üreticilere 13 milyar 221 milyon lira destek verileceğini açıkladı.
- Yumaklı, bu desteğin üreticilerin yanında olduklarını göstermek amacıyla yapılacağını belirtti.
- Açıklama sosyal medya üzerinden paylaşıldı.
Zirai dondan etkilenen üreticileri sevindirecek haber...
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuya ilişkin NSosyal hesabından bir paylaşımda bulundu.
"İLK ETAPTA 13 MİLYAR 221 MİLYON TL DESTEK ÖDEMESİ YAPIYORUZ"
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Zirai dondan etkilenen üreticilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Tarım sigortası bulunmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerimize ilk etapta 13 milyar 221 milyon TL destek ödemesi yapıyoruz.
"KIRSAL KALKINMAYI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"
Üreticimizin emeğini koruyarak, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeye devam ediyoruz.