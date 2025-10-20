İbrahim Yumaklı duyurdu: Zirai dondan etkilenen üreticilere destek "Zirai dondan etkilenen üreticilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz" mesajı veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan etkilenen üreticilere 13 milyar 221 milyon lira destek sağlanacağını duyurdu.