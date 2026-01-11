İbrahim Yumaklı: Manisa'ya 810 milyon liralık sulama yatırımı yapıyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'da yapılan sulama yatırımına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yatırımın detaylarını aktardı.

"24 BİN DEKAR ARAZİ MODERN SULAMA SİSTEMLERİNE KAVUŞACAK"

Kentte yapılan Kelebek Barajı Sulaması'nın, 24 bin dekar araziyi modern sulama sistemlerine kavuşturacağını bildiren Yumaklı, Gediz Ovası'nın bereketine bereket katacaklarını belirtti.

"BU YATIRIM, 2 BİN 163 KİŞİYE İSTİHDAM KAPISI ARALAYACAK"

Yumaklı, paylaşımında ayrıca şu sözleri kullandı:

"810 milyon lira maliyetle hayata geçireceğimiz Kelebek Barajı Sulaması, 24 bin dekar araziyi modern sulama sistemlerine kavuşturacak. 2 bin 163 kişiye istihdam kapısı aralayacak bu yatırım, ülke ekonomisine yılda 245 milyon lira katkı sağlayacak. Manisa'mıza ve bölgemize hayırlı olsun."