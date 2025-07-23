İbrahim Yumaklı 'Orman Kahramanları'nı ziyaret etti

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor...

Ülkenin birçok noktasında çıkan orman yangınlarıyla mücadele hala kararlılıkla sürdürülüyor.

'ORMAN KAHRAMANLARI' SAHADA

Ekiplerin özverili çalışması pek çok bölgedeki alevlerin kontrol alınmasını sağladı.

Yangınlara hem havadan hem karadan müdahale edilirken, 'Orman Kahramanları' canlarını ortaya koyuyor.

YANGINLARLA MÜCADELE EDEN EKİPLERE ZİYARET

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Sakarya'da başlayıp Bilecik'e sıçrayan orman yangınıyla mücadele eden orman ekipleriyle gece bir araya geldi.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Yumaklı, gece saatlerinde yangının sıfır noktasında mücadele eden ekipleri ziyaret etti.

Yumaklı, yangının son durumu hakkında bilgi alarak, fedakarca çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti.

"VERDİĞİNİZ MÜCADELEYİ HER BİRİNİZİN YANINDAYMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Ardından telsizden personele hitap eden Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Verdiğiniz mücadeleyi her birinizin yanındaymış gibi hissediyorum. Bu memleketin bir tek dalına, bir taşına halel gelmemesi için canınızı tehlikeye atıyorsunuz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ayağınıza taş değmesin. Bugüne kadar olduğu gibi bu yangın da evelallah sönecek. İnşallah her biriniz evinize, işletmenize sağ salim döneceksiniz. Allah'a emanet olun.