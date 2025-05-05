İbrahim Yumaklı: Orman yangınlarıyla mücadele envanteri güçlendirildi

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Yangınları Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Bakan Yumaklı, toplantıda yaptığı konuşmada envanterde yapılan iyileştirme ve araç kazandırma çalışmalarına değindi.



Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadele için oluşturulan envanterdeki araç sayılarında önemli artışlar olduğunu belirterek özellikle hava gücünün önceki yıllara kıyasla daha da güçlendirildiğini vurguladı.

Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede görev alacak müdahale araçları ve sayılarını açıkladı.

ENVANTERDE BULUNAN MÜDAHALE ARAÇLARINI AÇIKLADI

Bu kapsamda Bakan Yumaklı, envanterde 27 uçak, 105 helikopter, 14 insansız hava aracı, bin 786 arazöz ve su ikmal aracı, 2742 ilk müdahale aracı ve 831 ağır iş makinası bulunduğunu duyurdu.

Yumaklı, kara ve hava unsurlarına yapılan takviyelerle birlikte yangınlara daha hızlı ve etkili müdahale edileceğini ifade etti.