İbrahim Yumaklı ve Yusuf Tekin Ankara'da öğrencilerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, okul bahçesinde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Öğretmen ve öğrencilerle sohbet edip sınıfları gezen Bakan Tekin ve Yumaklı'ya, Serabral Palsili Çocuklar Derneği'nin (SERÇEV) ürettiği taşıma ve pozisyonlama cihazı tanıtıldı.

ÖĞRENCİLERLE OYUN OYNADILAR

Öğrencilerle 'Tohumu Bil' oyunu oynayan bakanlar, daha sonra pasta kesti.

Yumaklı, 11 Kasım'da öğrencileri ve öğretmenleri ağaç dikmeye davet etti.

Ardından bakanlar, öğretmenler odasına giderek öğretmenlerle sohbet etti.

"FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Tekin, okul çıkışı yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

Bugün vesilesiyle şu iki hususun altını çizmek istiyoruz. Birincisi, toplumun tamamında bu konuda bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Hepimiz bu konuda aynı duyarlılıkla, aynı hassasiyetle davranmak durumundayız.



İkincisi de yine bu vesileyle şunu ifade etmek istiyorum. Bazı okullarımızda kaynaştırma sınıflarımızda eğitim alan öğrencilerimize veliler, 'Sınıfta kaynaştırma öğrencisi istemiyoruz' gibi serzenişlerle, eleştirilerle bize geliyor. Bu vesileyle o arkadaşlarımızdan da rica ediyorum. Bunu yapmasınlar.

"ROL MODEL OLABİLECEK BİR OKUL"

Öğretmen arkadaşlarımıza yardımcı olsunlar. Bu okul bizim açımızdan çok önemli bir okul. Türkiye'de belki dünyada örnek gösterilecek bir okul. Hem özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimiz açısından rol model olabilecek bir okul hem de devlet-sivil toplum örgütü ortaklığında çok iyi işleyen bir model.



Bu ve benzeri modellerin sayısını artırıyoruz. En son İstanbul'daki Metin Sabancı Özel Eğitim Okulu'nda yine Sabancı Vakfı'yla beraber böyle bir protokolü hayata geçireceğiz.

"İNSANIN YETER Kİ DÜŞÜNCESİ ENGELLİ OLMASIN"

Yumaklı ise "İnsanın yeter ki düşüncesi engelli olmasın. Geri kalan hepsi hallolur. Bizim de özellikle bu çocuklarımızın gelişimi için doğanın ve doğal ortamın etkisinin nasıl olabileceğine dair katkımız nasıl olabilecek, onu da burada bizatihi kendimizde gözlemlemiş olduk. İnşallah Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte çocuklarımızın gelişimine bizler de bakanlık olarak katkıda bulunacağız" ifadesini kullandı.