İbrahim Yumaklı'dan Karadeniz'deki sellerle ilgili açıklama: "183 personelimizle sahadayız"

Doğu Karadeniz'de iki gündür süren şiddetli yağışlar, bazı bölgeleri olumsuz etkiledi..

Özellikle Rize, Trabzon, Giresun ve Artvin'de sel, heyelan ve su baskınlarıyla büyük yıkımlara neden oldu.

Sel felaketinde köprüler çöktü, yollar kapandı, çok sayıda kişi tahliye edildi.

Selin ardından yapılan hasar tespit çalışmaları kapsamında yetkililer, bölgede çalışmalara da başladı.

135 İŞ MAKİNESİ VE 183 PERSONEL SEL BÖLGESİNDE

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla çalışmalara ilişkin son bilgileri paylaştı.

"ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ SÜRÜYOR"

Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun’da 135 iş makinesi/ekipman ve 183 personelin aralıksız olarak sahada görev yaptığını açıklayan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı: