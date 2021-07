Yarın Çok Genç Olacak Projesi kapsamında gençlerle bir araya gelen Soylu, gençlere tavsiyelerde bulundu. Soylu, "Milletimiz ve insanlık için çok çalışmalısınız" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen ‘Yarın Çok Genç Olacak Projesi’ kapsamında 105 genç ile bir araya geldi.

Program kapsamında konuşma yapan Soylu, gençlere hitap etti.

Gençlere kendini keşfetmeyenin ötekisini fark edemeyeceğini söyleyen Soylu, konuşmasına şu ifadeler ile devam etti:

“Tam da size ihtiyacımız olduğu, tam da bizim için çok kıymetli olduğunuz bir dönemdesiniz.

Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ülkemizin gelişmesi kalkınması için.

Etrafımızdaki coğrafyada gözyaşı var, mağduriyet var. Sizin gibiler sizden daha küçükler. Okulları yok.

Sizin her birinize sordum ne olmak istiyorsunuz diye. Onlara sorabilecek durumda olmadığımızı hepimiz biliyoruz. Çünkü onlar bir tek şey yapmak istiyorlar, hayatta kalmak istiyorlar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Güçlü ve büyük bir medeniyetin çocuklarıyız







“ECDADIMIZ YAPMIŞ, BİR BU EMANETİ BIRAKMIŞ”

Etrafımızdaki coğrafyaya yapabileceklerimiz var. Biz büyük bir medeniyetin çocuklarıyız.

Sadece bugün değil, tarihte de atalarımız ecdadımız yapmış, bize bu emaneti bırakmış.





“BOYNU BÜKÜK KALMAMANIZI İSTİYORUZ”

Dünyadaki zengin ülkelerin gençleri ile karşılaştığınızda boynu bükük kalmamanızı istiyoruz. Bizim de hızlı trenimiz var, havalimanımız var, şehir hastanemiz var demenizi istiyoruz.

Gittiğinizde, orada her insana, her vatandaşa, her ferde elinden geleni yapıyor demenizi istiyoruz. Yani özgüveniniz yüksek olsun istiyoruz.





“ÇOK GÜZEL BİR MEMLEKETTE YAŞIYORUZ”

Özgüveniniz en yüksek noktada olsun ki daha iyi üretin. Zihninizi daha iyi pekiştirin. İnsanlığa yapabileceklerinizi bu topraklar üzerinden, bu zengin medeniyet üzerinden gösterin istiyoruz.

Buraya kolay gelinmedi. Çok çetrefilli alanlardan gelindi. Sizin bir daha bunlarla karşılaşmamanızı istiyoruz. Biz çok güzel bir memlekette yaşıyoruz. O yüzden herkesin gözü burada.





“HEM MİLLETİMİZ HEM İNSANLIK İÇİN ÇOK ÇALIŞMALISINIZ”

Bakınız, her ilin kendine ait zenginlikleri var. Sizin çok güçlü olmanızı istiyoruz. Öğretmenlerinizin size öğrettiğini unutmamanızı istiyoruz. Ailenizden aldığınız terbiyeyi unutmamanızı istiyoruz. Mevlana’nın verdiğini unutmamanızı istiyoruz.

Her bir ilin bize bıraktığı emanetler var. İşte o emanetlere sıkı sıkı sarılmanızı istiyoruz. Sadece kendimiz için değil hem geçmişimiz hem milletimiz hem ülkemiz hem insanlık için çok çalışmalısınız.

“ROL MODELLERİNİZ İNTERNETTEKİ BİRTAKIM TİPLER OLMAMALI”

Rol modelleriniz internetteki birtakım tipler olmamalı. Televizyon dizileri olmamalı. Rol modelleriniz gezdiğiniz ve gördüğünüz yerlerdeki bize bırakılan emanetler olmalı.

Ailenizden, tarihimizden, bize kazandıranlardan seçmelisiniz. Yüzyıllar önce yaptıklarıyla bugün sizin hayatlarınıza katkı veren insanlar var. Rol modellerinizi onlardan seçin.

Bizzat Peygamberimiz en güzel rol modeldir. Şehitlerimiz, gazilerimiz, kurtuluş mücadelemizi gerçekleştirenler, bunlar doğru rol modellerdir.





“CUMHURİYETİMİZİN KURUCULARI HEPİMİZ İÇİN ROL MODELDİR”

Sadece para ve şöhret sahibi olan kişiler sizin için asla rol model değildirler. İşini doğru yapanlar, işini namusuyla yapanlar ve mücadele edenler sizin rol modellerinizdir. Cumhuriyetimizin kurucuları, hepimiz için rol modellerdir.

“GÜÇLÜ VE BÜYÜK BİR MEDENİYETİN EVLATLARIYIZ”

Bir şeye çok kızıyorum, gençleri eleştirenlere. Biz size çok güveniyoruz. Emanetin ehil ellerde olacağına inanıyoruz. Kendiniz ve ülkeniz için en iyi şeyleri yapabileceğinize güveniyoruz. Hak ve haksızlık, doğru-yanlış, güzel-çirkin, iyi-kötü. Bütün bunları ayırt etme kabiliyetine sahip olduğunuza inanıyoruz.

Bugün İHA’ları-SİHAları yapanlar, etrafımızdaki coğrafyalarda huzuru temin edenler bu milletin evlatlarıydı. Dünyadaki zengin ülkelerin bizi hakir görmelerine izin vermeyin. Çünkü biz öyle değiliz. Biz güçlü ve büyük bir medeniyetin evlatlarıyız.





“BİZİM MEDENİYETİMİZ BENCİL BİR MEDENİYET DEĞİLDİR”

Ülkenize ve milletinize güvenin. Bizden çok daha iyisini yapın. Dualarımızın hep sizinle olduğunu bilmenizi istiyoruz.

Çok çalışın, mücadele edin. Hayatta her şeyin maddiyat olmadığını, iyiliğin ve doğruluğun en büyük zenginlik olduğunu zihninizden hiçbir zaman çıkarmayın. Negatif enerji ile kendinizi yüklemeyin pozitif olun. Hayatın birçok sıkıntılarıyla karşı karşıya kalacaksınız. Çalışın, Allah’a sığının. Bizim medeniyetimiz bencil bir medeniyet değildir. Paylaşmayı seven bir medeniyettir.”