İçişleri Bakanlığı, güvenlik korucularının 40. yılını kutladı

AA & Ensonhaber

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ilk adımını attığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı öncülüğü ve siyasetten diplomasiye birçok kişi ve kurumun desteklediği "Terörsüz Türkiye" hedefi, İmralı heyetinin görüştüğü Abdullah Öcalan'ın çağrısına uyan terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararı almasıyla bir adım daha gerçek oldu.

GÜVENLİK KORUCULARI UNUTULMADI

Terörle mücadelede yıllardır bölgede görev yapan güvenlik korucuları da unutulmadı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi: