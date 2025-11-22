İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Başkent'te büyük vurgun...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na (ABB) düzenlenen konserlerde usulsüzlük ve kamu zararı sebebiyle başlatılan soruşturma sürüyor.

BAŞSAVCILIK TALEP ETTİ

Milyon dolarlık konser harcamalarıyla gündeme gelen Mansur Yavaş için soruşturma izni istenmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialara ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma için İçişleri Bakanlığına müzekkere yazdı.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

Gelişmeler bu şekilde devam ederken İçişleri Bakanlığı tarafından, Yavaş ve Uzunoğlu hakkında soruşturma izni verildiği öğrenildi.

YAVAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilmesi ile ilgili ilk açıklamasını yaptı.

"DANIŞTAY'A İTİRAZ EDECEĞİZ"

Yavaş, "Unutulmasın; hukuk bir gün herkese lazım olacaktır. Ayrıca yasal hakkımızı kullanarak en kısa sürede Danıştay’a itiraz edeceğiz." dedi.

Mansur Yavaş açıklamasında şunları kaydetti:

"Hatırlanacağı üzere; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “konser soruşturması” kapsamında, adımın dahi yer almadığı bir iddianame için İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep edilmişti. Bu talep üzerine Bakanlık belediyemize müfettiş görevlendirmiş, ben de yazılı ifademi sunmuştum. Bakanlık; daha önce ifade dahi almaya gerek görmediği bu konuda, bu kez benim ve Özel Kalem Müdürüm hakkında “soruşturma izni” kararı vermiştir.

"AĞIR BİR ÇİFTE STANDART"

Oysa geçmiş döneme ilişkin onlarca şikâyette, birimlerin yaptıkları işlerden belediye başkanının sorumlu tutulamayacağı yönünde kararlar verilmişken bugün tam tersi bir uygulamaya gidilmesi, açık bir çifte standarttır. Herkese ayrı ayrı işleyen bu adalet anlayışının kabul edilmesi mümkün değildir. Biz, adaletin er ya da geç tecelli edeceğine ve bu kararın da yargıdan döneceğine olan inancımız tamdır. Unutulmasın; hukuk bir gün herkese lazım olacaktır. Ayrıca yasal hakkımızı kullanarak en kısa sürede Danıştay’a itiraz edeceğiz. Daha kapsamlı açıklamayı ise pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacağım."

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin, 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratları ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından, "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçundan tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma tamamlanarak 5'i tutuklu 14 sanık hakkında "nitelikli zimmet" suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle 59 sayfalık iddianame hazırlanmıştı.

İddianame, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.